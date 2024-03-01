Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır?

Spotify'ın yeni özelliği "Şarkı Falı (Song Psychic)" kullanıma sunuldu. Bu yeni özellik, Spotify'ın müzik verilerini kullanarak sizlere yeni müzikler öneren "Wrapped" adlı kişiselleştirilmiş yıl sonu incelemesi temeli üzerine inşa edildi. Peki, Spotify Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır?

Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? - 1

Spotify, kullanıcılarının soru sormalarına ve müzik biçiminde yanıtlar almalarına olanak tanıyan "Şarkı Falı (Song Psychic)" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Wrapped temeli üzerine inşa edilen uygulamada amaç , adete bir medyuma sorar gibi bir dizi kişisel soruyu yanıtlamak için şarkı adları ve içeriklerinden yararlanmaktır.

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Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? - 2

ŞARKI FALI ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Bu özelliği kullanmak için mobil cihazınızda spotify.com/songpsychic adresini ziyaret edebilir veya Song Psychic'in web sitesindeki QR kodunu tarayabilirsiniz.

Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? - 3

Yeni özelliği değerlendirmek için "Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim, Stil ve Öğle Yemeği" gibi daha geniş kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz.

Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? - 4

Sorunuzu girdiğinizde, “Şarkı Falı” parmağınızı ekrana basmanızı istiyor, ardından cevabınız bir şarkı şeklinde ortaya çıkmadan önce arka planda mistik müzik mırıldanırken renkler dönüyor.

Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır? - 5

Şirket, Song Psychic'in Spotify'ın ücretsiz ve Premium abonelerine 64 pazarda ve 21 dilde sunulduğunu söylüyor.

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