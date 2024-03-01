Spotify yeni özelliği "Şarkı Falı" ile sorularınıza müzikle cevap veriyor: Song Psychic (Şarkı Falı) nasıl kullanılır?

Spotify, kullanıcılarının soru sormalarına ve müzik biçiminde yanıtlar almalarına olanak tanıyan "Şarkı Falı (Song Psychic)" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Wrapped temeli üzerine inşa edilen uygulamada amaç , adete bir medyuma sorar gibi bir dizi kişisel soruyu yanıtlamak için şarkı adları ve içeriklerinden yararlanmaktır.