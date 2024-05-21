Su altı fotoğrafçısı Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları görüntüledi

Çanakkale'de dalış yapmak sadece bir suya dalmak değil, aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içerisinde bir yolculuk yapmak demektir. Başka su altı parklarında olmayan doğal güzellikler, bozulmamış su altı varlığı, zenginliğiyle beraber tarihsel kalıntılarla birlikte Gelibolu Sualtı Parkı, şu anda hak ettiği seviyeye gelmeye devam ediyor. Bundan sonra Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da dünyada su altı camiasında söz sahibi olan, dalışta en iyi olanları Çanakkale'de Gelibolu Sualtı Parkı'nda ağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.