Su altı fotoğrafçısı Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları görüntüledi
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yapan su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık batıkları fotoğrafladı. Dawson, "Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapabilirsiniz. Dünyanın birçok yerinden dalgıçlar gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki bu güzellikleri ve tarihi görebilirler." dedi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 3 yıl önce dalış turizmine açıldı. Çanakkale'nin savaş batıkları, 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.
109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık dalış meraklıları tarafından keşfediyor.