Su altı komandoları yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı

Yıl içerisinde ülkenin her yerinde pek çok zorlu görevi başarıyla yapan, aynı zaman gerçekçi ve zorlu eğitim faaliyetlerini de aksatmayan timler, Çıldır'daki ilk dalışlarını ise Sarıkamış Şehitleri hatırasına gerçekleştirdi.