Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memuru Ferhat B.'nin kullandığı otomobil, su birikintisine girdi, ardından da şarampole yuvarlandı. Kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirirken kendisi dahil 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde Şırnak’ta görevli polis memuru Ferhat B. yönetimindeki otomobil, su birikintisine girip sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.