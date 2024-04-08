imsakiye

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memuru Ferhat B.'nin kullandığı otomobil, su birikintisine girdi, ardından da şarampole yuvarlandı. Kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirirken kendisi dahil 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 1

Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde Şırnak’ta görevli polis memuru Ferhat B. yönetimindeki otomobil, su birikintisine girip sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 2

Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. (27), çocukları Aslan Efe B. (2) ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile Meliha B. (73) yaralandı.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 3

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 4

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 1 aylık Yiğit'in yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 5

Bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 6

Tedaviye alınan yaralılardan Ferhat B. ile Meliha B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su birikintisine girip şarampole yuvarlandı: 1 aylık Yiğit Efe'nin acı sonu - 7
DAHA FAZLA GÖSTER