Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu

Düzce'de 7-9 Temmuz’da meydana gelen sel afetinde su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği tomruk ve pisliklerin ise temizlik çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 1

İstanbul’a içme suyu sağlayan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetler için kullanılan Hasanlar Barajı, 7-9 Temmuz tarihlerinde Düzce’de meydana gelen su taşkınlarında doluluk oranı ile tarihi zirveyi gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 2

35 milyon metreküp hacmi olan baraj yağışlar ve su taşkınları sebebi ile 86 milyon metreküpe kadar yükselmişti.

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 3

Barajın yanındaki ağaçların üst kısımlarına kadar dolan barajda, savaklardan boşaltılan sular ile birlikte su hacmi düşüyor.

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 4

Su taşkınları ile birlikte baraja dolan tomruk ve pislikler de havadan drone ile görüntülendi.

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 5

Pisliklerin Devlet Su İşleri ekiplerince önümüzdeki günlerde temizlik çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 6
Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu - 7
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