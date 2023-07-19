Su seviyesinde zirveyi gören Hasanlar Barajı'nda tomruk ve pislikler doldu
Düzce'de 7-9 Temmuz’da meydana gelen sel afetinde su seviyesi tarihi zirveye ulaşan Hasanlar Barajı havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği tomruk ve pisliklerin ise temizlik çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacak.
İstanbul’a içme suyu sağlayan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetler için kullanılan Hasanlar Barajı, 7-9 Temmuz tarihlerinde Düzce’de meydana gelen su taşkınlarında doluluk oranı ile tarihi zirveyi gördü.