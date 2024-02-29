Sucukta hile ve sahteciliğe dikkat | Pazarda 50, kasapta 200 lira
İstanbul Sefaköy'de kurulan bir tezgahta 3 kangal sucuğun 150 TL'den satıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Piyasadakilerden çok daha düşük fiyata satılan sucuklar, gıdada sahtecilik konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Gıda mühendisleri, ucuza satılan bu tip ürünlerde hile ve sahtecilik yapılabildiğine dikkat çekti.
İstanbul Sefaköy'de bir pazar tezgahında 3 kangalı 250 liraya satıldığı iddia edilen sucuklar, gıdada hile ve sahteciliği bir kez daha gündeme getirdi.