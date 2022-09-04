Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Haberler - İHA 04.09.2022 - 17:18
Buras'nın İznik’e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana gelen olayda arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü.
Havuzdan sesler geldiğini duyan köylüler ayıyı görünce şaşırdı.
Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.
Köylülerin 'Şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı.