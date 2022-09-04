Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzuna düştü. Ayı, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.

Haberler - İHA 04.09.2022 - 17:18

Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - 1

Buras'nın İznik’e bağlı Müşküle Mahallesi'nde meydana gelen olayda arı kovanlarına saldıran ayı, sulama havuzunu fark edemeyerek düştü.

Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - 2

Havuzdan sesler geldiğini duyan köylüler ayıyı görünce şaşırdı.

Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - 3

Vatandaşların ayıyı çıkarmak için uğraşmalarının sonuç vermemesinin ardından köyüler durumu itfaiye ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - 4

Olay yerine gelen ekipler ayıyı yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile kurtardı.

Sulama kanalına düşen ayı, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı - 5

Köylülerin 'Şapşik' ismini verdiği ayı doğaya geri bırakıldı.

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