Sular çekilince kuşların yerini koyunlar aldı

Su kuyularının, yer altı su seviyesinin düşmesine ve bazı kaynakların kurumasına neden olduğunu anlatan Elmastaş, şunları kaydetti:



"Gölleri besleyen bazı kaynakların kuruması ve yağışların azalmasından dolayı su seviyesindeki alçalma hızlandı. Bu süreç devam edecek gibi görünüyor. 25-30 yıllık sürede de çok iyimser bir tablo görünmüyor. Arin Gölü'nün neredeyse yarısının çekildiğini söyleyebiliriz. Sığ bir göl olduğu için su seviyesi bir metre düştüğünde çok büyük bir alan karaya dönüşüyor. Arin Gölü özelinde yıllara göre seviyenin ne kadar düştüğünü görüyoruz. Bununla ilgili çalışma yapmayı planlıyoruz çünkü göçmen kuşların barınma alanı olan Arin Gölü'nün önemli bir kısmı çekildi. Süreç böyle devam ederse göçmen kuşlar artık gelmeyecek veya gelse de burada o ortamı bulamayacak. Bu durum, ekolojik dengede ve sistemde bir bozulmanın da meydana geleceğini gösteriyor."