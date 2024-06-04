Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı

Mersin'de Şule Özlem Ural'ın evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli A.Y. tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Ural'ı dövdüğünü, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını söylediği öğrenildi.

Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı - 1

Mersin'in Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün Şule Özlem Ural'ın (40) boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan A.Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı - 2

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı - 3

Öte yandan, zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Ural'ı dövdüğünü, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını beyan ettiği öğrenildi.

Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı - 4

MOTOSİKLETTEKİ ÇELİK KASA CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurmuş, motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığının belirlenmesi üzerine şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı - 5

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y'nin ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden aldığını söylemesi üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şule Özlem Ural'ın cesediyle karşılaşmıştı.

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu tespit edilen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER