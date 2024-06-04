Şule'nin katil zanlısı tutuklandı: İlk ifadesi ortaya çıktı
Mersin'de Şule Özlem Ural'ın evinde boğularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli A.Y. tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Ural'ı dövdüğünü, daha sonra içinde para olan çelik kasayı alarak adresten çıktığını söylediği öğrenildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün Şule Özlem Ural'ın (40) boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan A.Y'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.