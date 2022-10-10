Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü. İki otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 1

İstanbul Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında çıkan yangının ardından, üst katlarda oturan ve dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 2

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Mine Sokağı'nda bulunan 12 katlı binanın otoparkında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Yangında bir otomobil alev aldı.

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 3

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler başka bir otomobile sıçradı. Otoparktan çıkan dumanlar tüm binayı sardı.

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 4

İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın üst katlarında oturan ve dumandan etkilenerek mahsur kalan çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 5

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken otoparktaki iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 6
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 7
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 8
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 9
Sultangazi'de 12 katlı binanın otoparkında yangın - 10

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