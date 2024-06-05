Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. Olayda 2 otomobil zarar görürken, kavga ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Kavgaya karışan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Sultangazi’de dün akşam çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.