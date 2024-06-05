Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, meydan savaşına dönüştü. Olayda 2 otomobil zarar görürken, kavga ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Kavgaya karışan polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - 1

Sultangazi’de dün akşam çıkan kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - 2

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Taraflardan bazıları, kavga ettikleri kişilere saldırmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.
Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - 3

İKİ OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

Sokak arasında başlayan kavga, caddede devam ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, taraflar olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösterince takviye ekip istendi.

Sultangazi'de kavga, meydan savaşına dönüştü: Çok sayıda kişi gözaltına alındı - 4

Kavgaya müdahale eden polis, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

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