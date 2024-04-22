Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu
İstanbul Sultangazi’de bir parkta çıkan kavgada kan aktı. Yürüyüş yapan bir kişi, yanına gelen iki kişiden biri tarafından silahla vuruldu. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.
İstanbul Sultangazi’de parkta çıkan kavgada bir kişi bacağından vuruldu.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Cebeci Şehir Parkı’nda meydana geldi.
İddiaya göre parkta yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi, yanına gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı.