Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu

İstanbul Sultangazi’de bir parkta çıkan kavgada kan aktı. Yürüyüş yapan bir kişi, yanına gelen iki kişiden biri tarafından silahla vuruldu. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu - 1

İstanbul Sultangazi’de parkta çıkan kavgada bir kişi bacağından vuruldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Cebeci Şehir Parkı’nda meydana geldi.

İddiaya göre parkta yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi, yanına gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı.

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Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu - 2

Tartışma sırasında şüphelilerden biri yanında bulunan silahla, yürüyüş yapan kişiye ateş ederek bacağından yaralanmasına neden oldu.

Yaralının yardımına parktaki vatandaşlar koştu.

Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultangazi’de parkta kavga: 1 kişi vuruldu - 4

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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