Sultangazi'de toz isyanı: Maskesiz çıkamıyoruz

Kamyon şoförlüğü yapan Faik Aşkın, "Burası hem yerleşim alanı hem sanayi bölgesi. O yüzden iki tarafta mağdur oluyor. Buranın ya sanayi bölgesi ya da yerleşim alanı olması lazım. Belediyenin çare bulup sulamasını da yapması lazım. Saçlarımız sürekli beton tozu oluyor, neredeyse beton sökücüyle saçımızı yıkayacağız" dedi.