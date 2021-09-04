Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu

Ağrı'nın Patnos ilçesinden, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanan Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve 9 dağcı, 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.

DHA 04.09.2021 - 11:55

Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 1
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen Nokta Dağcılık Kulübü Başkanı Hazer Özkaleden ve dağcılar, Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı Süphan Dağı’na tırmandı.
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 2
Ağrı'nın Patnos ilçesinden araçlarıyla yola çıkan kulüp üyeleri, 2 bin 800 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra tırmanışa başladı. Özkaleden ve dağcılar, tırmanış sırasında dağdaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 3
Özkaleden, "Süphan Dağı'nda 3 tane kurumuş göl gördük. Türkiye ve dünyadaki dağcılık kulüpleri olarak farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden gelen çalışmayı yapmamız ve ortak hareket etmemiz gerekir" dedi.
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 4

''FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN GÖSTERGELERİ''

2019’da hazırladıkları ‘Dağcılık Ağı’ projesi ile küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özkaleden, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın da kendilerine sponsor olduğunu söyledi.
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 5
Türkiye ve Avrupa'daki dağcılık kulüpleriyle ortaklaşa zirve tırmanışları gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkaleden, " Daha önce Ağrı Dağı'na yaptığımız tırmanışlarda buzulların eriyerek çatladığını tespit etmiştik. Bunlar bizim projemizin konu başlığı olan iklim değişikliğinin artık felakete dönüştüğünün çok büyük göstergeleri" dedi.
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 6
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu - 7

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