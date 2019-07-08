Şüpheli şişe öğrenci deneyi çıktı
Anadolu Ajansı, DHA
Manisa'da çöp konteynerinin yanında bulunan içi sıvı dolu kablolu şişe polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede şişenin deney için öğrenciler tarafından hazırlandığı belirlendi.
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1Manisa'da, çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli cam şişelerin öğrenciler tarafından deney için hazırlandığı belirlendi.
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2Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çöp konteyneri yakınında, içi sıvı dolu ve üzerinde kablo bulunan cam şişeleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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3Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra güvenlik önlemi aldı.
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4İncelemede cam şişelerin, çevredeki bir kursa devam eden öğrenciler tarafından deney amaçlı hazırlanan çalışma olduğu anlaşıldı.
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5Cam şişelerin kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.
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