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Şüpheli şişe öğrenci deneyi çıktı

Anadolu Ajansı, DHA

Manisa'da çöp konteynerinin yanında bulunan içi sıvı dolu kablolu şişe polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede şişenin deney için öğrenciler tarafından hazırlandığı belirlendi.

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    Manisa'da, çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli cam şişelerin öğrenciler tarafından deney için hazırlandığı belirlendi.
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    Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çöp konteyneri yakınında, içi sıvı dolu ve üzerinde kablo bulunan cam şişeleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
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    Bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra güvenlik önlemi aldı.
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    İncelemede cam şişelerin, çevredeki bir kursa devam eden öğrenciler tarafından deney amaçlı hazırlanan çalışma olduğu anlaşıldı.
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    Cam şişelerin kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.
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