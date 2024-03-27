Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları
Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye Başkanı kimdir? Sur Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Sur Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Sur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Sur yerel seçim sonuçları..
SUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Sur Belediyesini 29.847 alınan oy ve %60.76 oy oranı ile HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Asım Solak atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%60.76
- AK Parti%36.67
- CHP%1.33
- Saadet Partisi%0.76
- DSP%0.29
- BTP%0.20