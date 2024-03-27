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Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları

Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye Başkanı kimdir? Sur Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Sur Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Sur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Sur yerel seçim sonuçları..

Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları - 1

SUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Sur Belediyesini 29.847 alınan oy ve %60.76 oy oranı ile HDP adayı Feyme Filiz Buluttekin kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Asım Solak atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%60.76
  • AK Parti%36.67
  • CHP%1.33
  • Saadet Partisi%0.76
  • DSP%0.29
  • BTP%0.20

TÜRKİYE HABERLERİ

Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları - 2

SUR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sur Belediyesi Başkanı Asım Solak Kimdir?

1986 yılında Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde doğan Asım SOLAK, ilk orta öğretimini Balıkesir’de tamamladı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat (Burslu) üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Hamburg Goethe-Institut yurtdışı eğitimi aldı. Sırasıyla T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı, Mardin Kaymakam Adaylığı Balıkesir Kaymakam Adaylığı, Sakarya Ferizli Kaymakam Refikliği, Çorum Mülkiye Teftiş Stajı, Kütahya Altıntaş Kaymakam Vekilliği, Afyonkarahisar Çay Kaymakam Vekilliği, Aydın Bozdoğan Kaymakam Vekilliği, T.C.Hamburg Başkonsolosluğu Dış Temsilcilik Stajı, Kütahya Şaphane Kaymakamlığı, Malatya Doğanyol Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır. 11.08.2022 tarihinde Sur Kaymakamlığına atanan Asım SOLAK,  Sur Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. 10.01.2021 tarihinde Türk İdarecileri Derneği tarafından Merhum Vali Celalettin TÜFEKÇİ yılın idarecisi ödülünü alarak 2020 yılının idarecisi seçilmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları - 3

SUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET DİLEK
  • VEYSİ BOZYIL
  • KENAN BÜYÜKKOYUNCU
  • MEHMET ERDEM
  • ADNAN ÖRHAN
  • LOKMAN KILIÇ
  • BAHTİYAR KOÇAK
  • MEHMET ŞAH TUTUŞ
  • ABDULKADİR BEDİR
  • MAHMUT UÇAR
  • YUSUF ERDİN
  • MUSTAFA OKAL
  • AHMET KARAAĞAÇ
Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları - 4

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