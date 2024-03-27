Sur Belediyesi hangi partide? Sur Belediye başkanı kimdir? Sur Belediye başkan adayları

SUR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sur Belediyesi Başkanı Asım Solak Kimdir?

1986 yılında Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde doğan Asım SOLAK, ilk orta öğretimini Balıkesir’de tamamladı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat (Burslu) üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Hamburg Goethe-Institut yurtdışı eğitimi aldı. Sırasıyla T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı, Mardin Kaymakam Adaylığı Balıkesir Kaymakam Adaylığı, Sakarya Ferizli Kaymakam Refikliği, Çorum Mülkiye Teftiş Stajı, Kütahya Altıntaş Kaymakam Vekilliği, Afyonkarahisar Çay Kaymakam Vekilliği, Aydın Bozdoğan Kaymakam Vekilliği, T.C.Hamburg Başkonsolosluğu Dış Temsilcilik Stajı, Kütahya Şaphane Kaymakamlığı, Malatya Doğanyol Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılında Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır. 11.08.2022 tarihinde Sur Kaymakamlığına atanan Asım SOLAK, Sur Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. 10.01.2021 tarihinde Türk İdarecileri Derneği tarafından Merhum Vali Celalettin TÜFEKÇİ yılın idarecisi ödülünü alarak 2020 yılının idarecisi seçilmiştir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.