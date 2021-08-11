Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı

Bu sırada Ender K., iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti.

Denizde hareketsiz kalan Taşdöğen’e yakındaki bir teknenin sahibi yardım etti. Sahildeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Elvan Fırat Taşdöğen için ambulans çağırıldı.

Üzerinde ‘Elvan için adalet istiyoruz’ ve ‘Elvanımızı unutmadık’ yazısı bulunan bir fotoğrafının yer aldığı, üstü çiçeklerle donatılan masa etrafında toplanan komşuları, kazaya neden olan şüphelinin serbest bırakılmasını tepki gösterdi.

Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, "Elim bir kaza sonunda hayatını kaybeden komşumuz için burada toplandık. Acımız çok büyük. Mahalle olarak, komşuları olarak, yakınları ve arkadaşları olarak. Allah böyle acıları kimselere yaşatmasın. Sorumsuzluğun, ihmalin sonunda bir cana mal oldu" dedi.