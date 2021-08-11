Sürat teknesinin çarptığı Elvan için komşuları denize çiçek bıraktı

DHA 11.08.2021 - 16:15
Ankara’dan ailesiyle birlikte tatil için Balıkesir’in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi’ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, geçen hafta cumartesi günü Çuğra sahilinde denize girdi.
Bu sırada Ender K., iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti.
Ender K.’nin kullandığı tekne, yaklaşık 50 metre mesafede yüzen 3 kişiden Elvan Fırat Taşdöğen’e çarptı.
Denizde hareketsiz kalan Taşdöğen’e yakındaki bir teknenin sahibi yardım etti. Sahildeki vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Elvan Fırat Taşdöğen için ambulans çağırıldı.
Kolu kırıldığı belirlenen Taşdöğen, kaldırıldığı Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Ankara'da toprağa verildi.
Olayın ardından gözaltına alınan müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Elvan Fırat Taşdöğen'in yazlıktaki komşuları, cumhuriyet savcısının yaptığı keşfin ardından, olayın gerçekleştiği sahilde buluştu.
Üzerinde ‘Elvan için adalet istiyoruz’ ve ‘Elvanımızı unutmadık’ yazısı bulunan bir fotoğrafının yer aldığı, üstü çiçeklerle donatılan masa etrafında toplanan komşuları, kazaya neden olan şüphelinin serbest bırakılmasını tepki gösterdi.