Suriye'de sınırda çıkan orman yangını Türkiye'ye sıçradı

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki ormanlık alanda iki noktadan duman yükseldi.



Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar, kısa sürede büyüdü ve bir süre sonra Türkiye tarafına sıçradı.