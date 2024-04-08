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Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış - 1

İnegöl'de 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı.

Dairede kaçak gömenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış - 2

Dairede kaldıkları belirlenen 5'i Mısır, 5'i Suriye, 1’i Fas uyruklu, 5’i çocuk 11 kaçak göçmen yakalandı.

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış - 3

Suriye uyruklu ev sahibinin daireyi kiraladığı Fas uyruklu Karim Q.’nin de evi 10 kişiye daha kişi başı 2 bin 500 TL’den kiraladığı tespit edildi.

Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış - 4

Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

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