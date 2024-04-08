Suriyeli ev sahibinin Faslı kiracısı, daireyi 10 kişiye daha kiralamış
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 5’i çocuk 11 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Suriye uyruklu ev sahibinin Faslı kiracısının, daireyi 10 kişiye daha kiraladığı ortaya çıktı.
İnegöl'de 5 katlı binada oturan askeri personel, binanın 1’inci katındaki daireden gelen gürültü üzerine, binaya girip çıkanları takibe aldı.
Dairede kaçak gömenlerin kaldığını tespit eden askerin ihbarıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi.