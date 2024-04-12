Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda
Aydın’da refüje çarptıktan sonra takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü Aysu Öncel yaşamını yitirdi. Öncel bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Öncel ile 3 arkadaşının Nazilli’den arkadaş ziyaretinden döndükleri öğrenildi.
Aydın’daki kazada yaşamını yitiren sürücü kursu eğitmeni Aysu Önce, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.Efeler ilçesi yönüne seyreden 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı.