Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda

Aydın’da refüje çarptıktan sonra takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni sürücüsü Aysu Öncel yaşamını yitirdi. Öncel bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. Öncel ile 3 arkadaşının Nazilli’den arkadaş ziyaretinden döndükleri öğrenildi.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 1

Aydın’daki kazada yaşamını yitiren sürücü kursu eğitmeni Aysu Önce, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesindeki İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Efeler ilçesi yönüne seyreden 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsü Aysu Öncel’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı.

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Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 2

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aysu Öncel’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan arkadaşları T.A., C.A. ve M.Y. ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 3

Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel’in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Öncel ve arkadaşlarının, Nazilli’de yaşayan arkadaşlarına ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 4

KUYUCAK’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Öncel’in yakınları tarafından dün, hastane morgundan alınan cenazesi, Kuyucak ilçesi kırsal Beşeylül Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip helallik alındı, ardından Beşeylül Mahallesi Camisi’ne götürüldü.

Aysu Öncel’in cenazesine babası Ali Öncel, amcası Yüksel Öncel, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 5

Ali Öncel ve Yüksel Öncel, tabuta sarılıp ağladı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından bekar olan Öncel’in cenazesi Beşeylül Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sürücü kursu eğitmeni Aysu’ya gözyaşlarıyla veda - 6

Kazada yaralanan 3 kişinin ise durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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