Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim
Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha sona erdi. Potaya kalan isimlerin mücadelesi ardından kaybeden isim, Survivor adasına veda etti. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...
Surivor All Star'ın 29 Şubat tarihli bölümünde bir yarışmacı, adaya veda etti. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden ismin All Star mücadelesi sona erdi.