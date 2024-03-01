Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

VEDA KONUŞMASI

Veda açıklamasında gözyaşlarına Begüm; "Yaşamak istediğim, deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Daha da uzun olduğunu sanıyordum yolculuğumun. O yüzden şoktayım, bir gülüyorum bir ağlıyorum. Takım arkadaşlarımla doğru uyumu sağlayamadık. Yolunda gitmedi bir şeyler, ama burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim." ifadelerini kullandı.