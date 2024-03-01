Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha sona erdi. Potaya kalan isimlerin mücadelesi ardından kaybeden isim, Survivor adasına veda etti. Peki, Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 1

Surivor All Star'ın 29 Şubat tarihli bölümünde bir yarışmacı, adaya veda etti. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Begüm, Pınar ve Gizem eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden ismin All Star mücadelesi sona erdi.

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Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 2

SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da Aysu ve Begüm eleme düellosunun final etabında mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından kazanan isim Aysu oldu.

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 3

4-5 skor ile biten karşılamanın kaybedeni Bengü, yarışmaya veda etti.

Survivor All Star'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim - 4

VEDA KONUŞMASI

Veda açıklamasında gözyaşlarına Begüm; "Yaşamak istediğim, deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Daha da uzun olduğunu sanıyordum yolculuğumun. O yüzden şoktayım, bir gülüyorum bir ağlıyorum. Takım arkadaşlarımla doğru uyumu sağlayamadık. Yolunda gitmedi bir şeyler, ama burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim." ifadelerini kullandı.

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