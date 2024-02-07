Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 28. bölüm fragmanında ise konsey alanında Acun Ilıcalı ile Nagihan Karadere karşı karşıya görüldü.



Tanıtımda Ilıcalı'nın "Olmadı sinirlerine hakim olamadın. Çok güzel birliktelik yaşadık, yıllarca da çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan. Sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın. Biz de tamam mı diyeceğiz? Öyle mi hayal ettin kafanda?" sözleri dikkat çekerken; "Nagihan diskalifiye mi olacak?" sorusu gündem oldu.



Nagihan Karadere'nin akıbeti, yeni bölümde belli olacak.