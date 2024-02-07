Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam 27. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Son bölümde kırmızı takımda gerilim tırmanırken Acun Ilıcalı da sinirlerine hakim olamadı. Yeni bölüm fragmanına ise Nagihan Karadere'nin konseydeki görüntüsü damga vurdu. Peki, Survivor All Star'da neler oluyor? Nagihan diskalifiye mi olacak?
Survivor All Star'da heyecan günden güne tırmanıyor. 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor son bölümde; Aleyna ve Nefise arasında tartışma çıktı.