Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam 27. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Son bölümde kırmızı takımda gerilim tırmanırken Acun Ilıcalı da sinirlerine hakim olamadı. Yeni bölüm fragmanına ise Nagihan Karadere'nin konseydeki görüntüsü damga vurdu. Peki, Survivor All Star'da neler oluyor? Nagihan diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 1

Survivor All Star'da heyecan günden güne tırmanıyor. 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor son bölümde; Aleyna ve Nefise arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 2

NAGİHAN-ALEYNA GERGİNLİĞİ

Konseyde oylama öncesi Aleyna'nın Sercan'ı kendisine karşı doldurduğunu söyleyince ikili arasında tansiyon yükseldi.

İlerleyen dakikalarda ayağa kalkan Nagihan, Aleyna'yı itti. İki yarışmacı da birbirlerine hakaret edince Acun Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna'yı dışarı çıkardı.

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 3

ACUN ILICALI'DAN TEPKİ

İkili arasındaki kavga sonrası Nagihan'ın gülmesi üzerine Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı.

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 4

"SİZ NE İSTİYORSUNUZ?"

Ünlü isim, "Siz ne istiyorsunuz? Sizin hakkınızda insanların konuşması yasak mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz. Kız ağlayarak gitti. Her gün bir şey çıkarıyorsunuz ne istiyorsunuz siz. Kavga mı kaos mu?" diyerek oturduğu sandalyeyi fırlattı.

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 5

KONSEYİ YARIDA KESTİ

Konseyi yarıda kesen Ilıcalı, yarışmacıları adalarına yolladı. Aranın ardından Survivor'da Nagihan'ın tek kaldığı görüldü.

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi: İşte Acun Ilıcalı'ya sandalye fırlattıran konseyde yaşananlar - 6

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 28. bölüm fragmanında ise konsey alanında Acun Ilıcalı ile Nagihan Karadere karşı karşıya görüldü.

Tanıtımda Ilıcalı'nın "Olmadı sinirlerine hakim olamadın. Çok güzel birliktelik yaşadık, yıllarca da çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan. Sen ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın. Biz de tamam mı diyeceğiz? Öyle mi hayal ettin kafanda?" sözleri dikkat çekerken; "Nagihan diskalifiye mi olacak?" sorusu gündem oldu.

Nagihan Karadere'nin akıbeti, yeni bölümde belli olacak.

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