Survivor All Star'da Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı?
Survivor All Star'da beklenmedik bir veda yaşandı. İkinci eleme adayının belirlendiği konsey ardından Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında ipler gerildi. İkilinin temaslı kavgası ardından adada veda yaşandı. Peki, Survivor All Star'da Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı?
Survivor All Star'ın 26 Şubat tarihli bölümüne Sema Aydemir - Pınar Saka kavgası damga vurdu. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi.