Survivor All Star'da Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, neden ayrıldı?

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konseye giden Sema Aydemir, kavganın nedenini; "En son yılan yaptı biliyorsunuz konseyde ve sürekli yapıyor, ben sesimi çıkarmıyorum. Konseyden sonra biz kampa gittik ama ben dedim ki Sema sen neden bu kadar eziliyorsun ki yani, ben bunları haketmedim. Duramadım, gittim, içimde kalırdı yani. Pınar ne yaptın? Şimdi ne yaptın? Neden dedim mesela birbimizden uzak durmuyoruz. Sen dedi "Seda'nın istatistiği için uğraşıyorsun." Seda için uğraşsam ya derim ki beni seç ya da en kötü ihtimalle Pınar'ı seç derdim. Ne olursam olayım, ne fiziğimi ne yarışmayı bunları hak edecek bir şey yapmadım. Oğlumu kullanmışım, benim hayatta yaptığım her şeye laf söyledi. Benim diskalifiyemi istiyor. Yılanı sessizce yapabilirdi. Bu olay patlasın diye yaptı, ben bunu bile bile yaptım, hataya ben düştüm ama sebepsiz yapmadım." sözleriyle dile getirdi.



Sema Aydemir yaşadıklarını anlatıp utancını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.