Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler

SURVİVOR ALL STAR'DA POTAYA KALAN İSİMLER

Yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece Survivor'da gecenin eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.