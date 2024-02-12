Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Survivor All Star macerası hız kesmeden devam ediyor. Yeni yarışmacıları kadrosuna dahil eden Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Pek, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler
Survivor All Star 31. bölümüyle ekrana geldi. 11 Şubat akşamı yayımlanan bölümde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.