Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Survivor All Star macerası hız kesmeden devam ediyor. Yeni yarışmacıları kadrosuna dahil eden Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Pek, Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler

Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler - 1

Survivor All Star 31. bölümüyle ekrana geldi. 11 Şubat akşamı yayımlanan bölümde önce dokunulmazlık ardından konsey heyecanı yaşadı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

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Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler - 2

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

Eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalan Kırmızı takım, aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda haftanın 2.eleme adayı belirlendi.

Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler - 3

Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıklayacak. Kadın yarışmacılar eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor All Star'da potaya kalan isimler - 4

SURVİVOR ALL STAR'DA POTAYA KALAN İSİMLER

Yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece Survivor'da gecenin eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.

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