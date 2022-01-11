Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı

“İSTİRİDYE MANTARINI HİÇ BİLMİYORDUM”

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "Daha önce yemedim bile. 3 çadırda üretim yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim. Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.