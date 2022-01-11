Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı

Burdur'da TIR şoförlüğünü bırakıp, kurduğu 3 üretim çadırında mantar üreticiliğine başlayan Mehmet Kelen, tadını bile bilmediği istiridye mantarından 1 yılda yaklaşık 600 bin lira kazandı. Kelen'in hedefi, bölgenin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmak.

Haberler - DHA 11.01.2022 - 15:08

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 1

’da 8 yıl boyunca TIR şoförlüğü yapan Mehmet Kelen, kendi işinin patronu olma hayaliyle araştırma yaptı.

üreticiliğini inceleyip, gittiği bölgelerde üreticilerden bilgi alan Kelen, kentte istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 2

BİR YILDA 30 TON YETİŞTİRDİ

Fikrini paylaştığı yakınlarından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı işletme kurdu.

8 dönüm arazide 2 dönümü kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600 bin lira kazandı.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 3

Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere sattı.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 4

“İSTİRİDYE MANTARINI HİÇ BİLMİYORDUM”

Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "Daha önce yemedim bile. 3 çadırda üretim yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim. Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 5

Kelen, hijyenik ortamda 45 günde ürettikleri yaklaşık 4 ton istiridye mantarını kilogramını 20-25 liradan sattıklarını söyledi.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 6

KİLOSU 20-25 LİRADAN SATILIYOR

Kelen'in hayalindeki tesisi kurmasında maddi destek sağlayan ortağı Sebahattin Şimşek de bir yıllık süreçte ürettikleri istiridye mantarı ile Burdur'daki tüketimin yüzde 50'sini karşıladıklarını belirtti.

Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı - 7

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