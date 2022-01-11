Tadını bilmeden ürettiği istiridye mantarından yılda 600 bin lira kazandı

Haberler - DHA 11.01.2022 - 15:08
Fikrini paylaştığı yakınlarından maddi destek de alan Kelen, 3 ortaklı işletme kurdu.
8 dönüm arazide 2 dönümü kaplayan 3 üretim çadırı oluşturan Kelen, 1 yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştirdi, yaklaşık 600 bin lira kazandı.
Kelen ve ortakları, yetiştirdikleri ürünlerini yarısını Burdur'da, kalanını İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere sattı.
Daha önce istiridye mantarı hakkında bilgisi olmadığını belirten Mehmet Kelen, "Daha önce yemedim bile. 3 çadırda üretim yapıyoruz. Birisi kompost, ikisi üretim. Hedefim, 45 günde 10 ton üretim yapacak tesis kurmak. Bölgemizin mantar ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.
Kelen, hijyenik ortamda 45 günde ürettikleri yaklaşık 4 ton istiridye mantarını kilogramını 20-25 liradan sattıklarını söyledi.
Kelen'in hayalindeki tesisi kurmasında maddi destek sağlayan ortağı Sebahattin Şimşek de bir yıllık süreçte ürettikleri istiridye mantarı ile Burdur'daki tüketimin yüzde 50'sini karşıladıklarını belirtti.