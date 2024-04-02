imsakiye

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 1500 lira olan kirasını 1,5 yılda sadece 2 kez ödediği iddia edilen kiracının mahkeme kararıyla tahliyesi istendi. Kiracı, evi ateşe vererek kaçtı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 1

Ankara'da kirayı ödemeyince mahkeme kararıyla tahliyesi istenen kiracı evi yaktı. Hasan Kayan (53), Mamak ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki evinde 2 yıldır oturan Şükrü K. (55) kirayı ödemeyince mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nın evden tahliyesi yönünde karar verdi. Bunun üzerine ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 2

Şükrü K., iddiaya göre dün akşam saatlerinde içeride kendisine ait eşyalarla birlikte evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, Şükrü K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 3

"POLİS ZORUYLA ÇIKARILACAKTI"

Ev sahibi Hasan Kayan'ın oğlu Ahmet Kayan (32), kira ücretini istediklerinde "Geçinemiyorum" cevabıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kira yüksek değildi, 1500 liraydı. Yangından önce babamı bizzat kendisi arayıp 'Dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm' diye tehdit etmişti. Yapacağını da yapmış. Neyse ki can kaybı yok. Zamanında müdahale edilmiş, kimse mağdur olmamış. Kendisi kaçıp gitmiş. Polis onu zaten bulacaktır, bundan şüphemiz yok. 6-7 ay önce dava açılmıştı, şu an bitti, kazandık. Evi tahliye süreci başlamıştı. En son polis zoruyla çıkarılması raddesine kadar gelmişti. O raddede de komşulara evi yakacağını yine kendisi de söylemiş. Evin içerisinde bir yıkım yok ama harabe olmuş durumda." dedi.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 4

Komşu Edip Bayram (53) ise "Kendisini 4 gün önce gördüm. Evi yakacağını söyledi. 'Bir şey olursa evi yakar giderim' dedi. Ben de ev sahibi ile görüşüp anlaşmasını söyledim ama görüşmeyeceğini söyledi. Herhangi bir işte çalışmıyordu. Annesiyle beraber yaşıyordu. O da terk edip gitmişti. İnşallah kısa sürede yakalanır." ifadelerini kullandı.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 5

"KİRACI TERÖRÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ev sahibinin avukatı Emre Burak Onat, kiracının 2 yıl boyunca kira bedelini aksattığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Bu nedenle kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlattık. Mahkeme, tahliye kararı verdi ve evi boşaltmasını kiracıya bildirdikten sonra 1 Mart günü kiracının evi yaktığı haberini aldık. Süreçte müvekkilimize, 'Bu evi yakarım, çıkartamazsınız beni' diye mesaj atmıştı.

Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi - 6

Bu mesajları nedeniyle savcılığa da şikayette bulunmuştuk. Evi yaktıktan sonra da müvekkilimiz, hakaret mesajları ve canına yönelik tehdit mesajları almaya devam ediyor. Tam bir kiracı terörü ile karşı karşıyayız. Müvekkilimizin can güvenliğinden endişe ediyoruz."

DAHA FAZLA GÖSTER