Tahliye davasını kaybeden kiracı evi ateşe verdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde, 1500 lira olan kirasını 1,5 yılda sadece 2 kez ödediği iddia edilen kiracının mahkeme kararıyla tahliyesi istendi. Kiracı, evi ateşe vererek kaçtı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da kirayı ödemeyince mahkeme kararıyla tahliyesi istenen kiracı evi yaktı. Hasan Kayan (53), Mamak ilçesinde 3 katlı binanın üst katındaki evinde 2 yıldır oturan Şükrü K. (55) kirayı ödemeyince mahkemeye başvurdu. Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nın evden tahliyesi yönünde karar verdi. Bunun üzerine ev sahibi kiracıdan evini boşaltmasını istedi.