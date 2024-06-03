Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı

“SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ” İDDİASI

Daha önce araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu da iddia edilen Mehmet Can Dandin’in henüz soruşturma tamamlanmadan tahliye edilmesi tepki çekti.

Ölen Umut Can’ın annesi Hülya Can, tahliye kararına tepki göstererek, “Benim oğlum ve Ekin, kaldırımda yürürlerken hiçbir suçları yokken bir cani tarafından katledildiler. Katledildiler diyorum; çünkü kaza değildi bu, cinayetti.” dedi.