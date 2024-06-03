Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı
Ankara’da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sert ile üniversite öğrencisi Umut Can’a çarparak ölümlerine neden olan Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine gözaltına alındı. Dandin, şubat ayında gerçekleşen kaza sonrası tutuklanmış, 3 ay sonra da serbest bırakılmıştı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki 1’inci TBMM Caddesi’nde, 26 Şubat günü; Mehmet Can Dandin’in kontrolünü yitirdiği 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Umut Can ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert’e çarptı.
Can ve Sert, yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçtı.