Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı

Ankara’da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sert ile üniversite öğrencisi Umut Can’a çarparak ölümlerine neden olan Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine gözaltına alındı. Dandin, şubat ayında gerçekleşen kaza sonrası tutuklanmış, 3 ay sonra da serbest bırakılmıştı.

Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı - 1

Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki 1’inci TBMM Caddesi’nde, 26 Şubat günü; Mehmet Can Dandin’in kontrolünü yitirdiği 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Umut Can ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert’e çarptı.

Can ve Sert, yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı - 2

Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan ve alkollü olan Dandin, 2 gün sonra polise teslim oldu.

Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanırken, 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.
Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı - 3

İDDİANAME HAZIRLANMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs’ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği’nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra, 24 Mayıs'ta ise iddianame hazırlandı.
Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı - 4

“SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ” İDDİASI

Daha önce araç kullanırken silahla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıkan ve suç örgütü üyesi olduğu da iddia edilen Mehmet Can Dandin’in henüz soruşturma tamamlanmadan tahliye edilmesi tepki çekti.

Ölen Umut Can’ın annesi Hülya Can, tahliye kararına tepki göstererek, “Benim oğlum ve Ekin, kaldırımda yürürlerken hiçbir suçları yokken bir cani tarafından katledildiler. Katledildiler diyorum; çünkü kaza değildi bu, cinayetti.” dedi.
Tahliyesi acılı ailelerin tepkisini çekmişti: Mehmet Can Dandin gözaltına alındı - 5

GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Dandin’in tahliyesine itiraz etti.

Adalet Bakanlığı, savcılığın itirazı üzerine Dandin’in gözaltına alındığını açıkladı.
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