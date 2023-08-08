Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada otomobilden yola savrulan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti. Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 1

Bursa-Yalova karayolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 2

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yola savruldu.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 3

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 4

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 5

Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 6

EMNİYET KEMERİ TAKMADIKLARI TESPİT EDİLDİ 

Yaralılardan Eren Kaya ve Onur Şenol hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 7

Kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü Abidin Çavdar.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 8

Kazada hayatını kaybeden gençlerden Eren Kaya.

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı - 9

Kazada hayatını kaybeden Onur Şenol.

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