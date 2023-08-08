Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada otomobilden yola savrulan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti. Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.
Bursa-Yalova karayolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.