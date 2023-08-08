Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 yaralı

EMNİYET KEMERİ TAKMADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yaralılardan Eren Kaya ve Onur Şenol hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.