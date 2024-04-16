Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı
Adana'da babaannesini ziyarete giderken tabancayla sırtından vurulup ölen Ahmet Karatepe'nin taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların ortasında kaldığı ortaya çıktı. Firari şüphelilerin ise trafikte tartıştıkları taksi şoförlerine gözdağı vermek için durağa saldırdığı belirtildi. Cinayet polisi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde nakliye işini yaptıktan sonra evine dönen Ahmet Karatepe (28), bacağına kaynar su döken babaannesi Fatma Karatepe’nin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı.