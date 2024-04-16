Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı

Adana'da babaannesini ziyarete giderken tabancayla sırtından vurulup ölen Ahmet Karatepe'nin taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların ortasında kaldığı ortaya çıktı. Firari şüphelilerin ise trafikte tartıştıkları taksi şoförlerine gözdağı vermek için durağa saldırdığı belirtildi. Cinayet polisi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 1

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde nakliye işini yaptıktan sonra evine dönen Ahmet Karatepe (28), bacağına kaynar su döken babaannesi Fatma Karatepe’nin yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı.

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Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 2

Bu sırada caddedeki taksi durağının önünden geçen Karatepe, motosikletli 2 kişinin açtığı ateşte kurşunun hedefi oldu. 

Silahlardan çıkan kurşunlardan biri Karatepe’nin sırtına isabet etti. Karatepe yaralanırken şüpheliler ise 15 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 3

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 4

ŞÜPHELİLER BULUNAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Karatepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Karatepe’nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Efe K. ile Aydın T. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelilerin saklanabileceği adreslere operasyon düzenledi, ancak sonuç alınamadı.

Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 5

Şüphelilerin, aynı gün öğle saatlerinde gezerken motosikletlerine otomobil çarptığı, çıkan tartışmada da sürücüyü dövdükleri belirlendi.

Taksi durağına kanlı pusuda mermilerinde arasında kaldı - 6

İNTİKAM

Çıkan kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförlerinin, İbrahim Efe K. ile Aydın T.’yi “Eşinin yanında bir kişi dövülmez.” diyerek tepki gösterip saldırdığı kaydedildi. Şüphelilerin de bu olayın intikamını almak için söz konusu taksi durağına silahlı saldırı düzenledikleri, olayla ilgisi olmayan Karatepe’nin de yoldan geçerken vurulduğu ortaya çıktı.

Cinayet polisi, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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