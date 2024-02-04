Taksici cinayeti zanlısı konuştu: "Kendime sıkacaktım taksiciye sıktım"

Savcılık ifadesinde Aysal'ın şu bilgeleri verdiği belirtildi:



"Ailevi sıkıntılarım var. Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim.Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk."