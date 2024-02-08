Taksiciler kurşun geçirmez kabin zorunluluğu istiyor
Taksici Oğuz Erge'nin soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförleri, araçlara kurşun geçirmez kabin zorunluluğu getirilmesini istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanvekili Veli Yurt, "Kurşun geçirmez kabinler konusunda yetkililerle görüşmelerimiz başladı." bilgisini verdi.
Taksicilere yönelik şiddet olaylarının artması ve son olarak İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin aracına aldığı Delil Aysal tarafından öldürülmesinin ardından taksi şoförlerinin güvenliği yeniden gündeme geldi.