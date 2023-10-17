Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası)
İstanbul Ümraniye’de eşi ve çocuklarıyla taksiye binen Kadir T. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında taksi şoförü, yolcu Kadir T.’ye demir çubukla saldırdı. Kavgada, Kadir T’nin de taksinin camlarını kırdığı öne sürüldü. İkili arasındaki kavga, karakolda bitti.
Ümraniye’de taksi şoförüyle yolcu arasındaki kısa mesafe kavgası, karakolda bitti.
Kadir T., eşi ve çocuklarıyla birlikte dün öğle saatlerinde Çengelköy Sultanmurat Mahallesi’ne gitmek üzere taksiye bindi.
İddiaya göre bir süre ilerleyen taksi şoförü gidecekleri mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini ve yakın mesafe olduğunu söyledi.
Taksi şoförü yolcuların araçtan inmesini istedi.