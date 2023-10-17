Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası)

İstanbul Ümraniye’de eşi ve çocuklarıyla taksiye binen Kadir T. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında taksi şoförü, yolcu Kadir T.’ye demir çubukla saldırdı. Kavgada, Kadir T’nin de taksinin camlarını kırdığı öne sürüldü. İkili arasındaki kavga, karakolda bitti.

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 1

Ümraniye’de taksi şoförüyle yolcu arasındaki kısa mesafe kavgası, karakolda bitti.

Kadir T., eşi ve çocuklarıyla birlikte dün öğle saatlerinde Çengelköy Sultanmurat Mahallesi’ne gitmek üzere taksiye bindi.

İddiaya göre bir süre ilerleyen taksi şoförü gidecekleri mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini ve yakın mesafe olduğunu söyledi.

Taksi şoförü yolcuların araçtan inmesini istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 2

Yolcu Kadir T. inmek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Şoför, taksiyi sağa çekerek aşağıya indi. Kadir T.’nin ailesi de araçtan indi.

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 3

İddiaya göre taksi şoförü aracından demir bir çubuk alarak cebine koydu ve Kadir T.’nin yanına yaklaştı. Ardından telefonla çocuklarını arayarak durumu onlara bildirdi.

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 4

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, elindeki demir çubuğu Kadir T.’nin başına vurdu.

Baygınlık geçiren Kadir T. yere yığıldı.
Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 5

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir T.'nin alnına dikiş atıldı.

Taksi sahibinin iddiasına göre ise Kadir T.'de taksinin camlarını kırdı.

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 6

Kadir T. ve taksi şöförü birbirinden şikayetçi oldu.

Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası) - 7
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