Taksideki kavga karakolda bitti (Demir çubuklu saldırı iddiası)

Ümraniye’de taksi şoförüyle yolcu arasındaki kısa mesafe kavgası, karakolda bitti.

Kadir T., eşi ve çocuklarıyla birlikte dün öğle saatlerinde Çengelköy Sultanmurat Mahallesi’ne gitmek üzere taksiye bindi.

İddiaya göre bir süre ilerleyen taksi şoförü gidecekleri mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini ve yakın mesafe olduğunu söyledi.

Taksi şoförü yolcuların araçtan inmesini istedi.