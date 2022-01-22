Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçmaya çalışan kadın, durdurduğu taksiye binmek istedi. Arkasından gelen erkek, kadını taksiden indirerek yerde sürükledi.

Haberler - DHA 22.01.2022 - 11:36

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 1

'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde perşembe günü saat 03.00 sıralarında sokak ortasında bir kadınla erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 2

Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu.

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 3

Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi.

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 4

Taksiden zorla indirilen kadın, yola yattı.

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 5

Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.

Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi - 6

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