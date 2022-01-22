Taksiden indirdiği kadını yerde sürükledi

Haberler - DHA 22.01.2022 - 11:36
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde perşembe günü saat 03.00 sıralarında sokak ortasında bir kadınla erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sokak ortasında tartıştığı erkekten kaçan kadın, yoldan geçen taksiyi durdurdu.
Taksiye binmeye çalışan kadın, arkasından koşan erkek tarafından yakalanarak yerde sürüklendi.
Taksiden zorla indirilen kadın, yola yattı.
Bir süre erkek tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, daha sonra taksiye binerek polis merkezine gitti.