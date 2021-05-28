Taksim Camii bugün ibadete açılıyor

İstanbul Taksim Camii'nde inşaat tamamlandı. Camii'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Taksim Camii'nin bugün ibadete açılması bekleniyor. Camii havadan görüntülendi. İnşaatın tamamlandığı görüldü. Yapımına 4 yıl önce başlanan Taksim Camii'nin 4 girişi bulunuyor. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20 nokta 70 metre, ana kubbe yüksekliği 9 nokta 6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. Camii, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.