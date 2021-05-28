Taksim Camii bugün ibadete açılıyor

İstanbul Taksim Camii'nde inşaat tamamlandı. Camii'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor.

DHA 28.05.2021 - 10:07

Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 1
Taksim Camii'nin bugün ibadete açılması bekleniyor.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 2
Camii havadan görüntülendi.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 3
İnşaatın tamamlandığı görüldü.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 4
Yapımına 4 yıl önce başlanan Taksim Camii'nin 4 girişi bulunuyor.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 5
Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20 nokta 70 metre, ana kubbe yüksekliği 9 nokta 6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 6
Camii, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 7
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 8
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 9
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 10
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 11
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 12
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 13
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 14
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 15
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 16
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 17
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 18
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 19
Taksim Camii bugün ibadete açılıyor - 20

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