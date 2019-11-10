Taksim Cami'nin 2020'de açılması bekleniyor (Yeni görüntüler)

Caminin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, belediye olarak caminin yapımındaki her aşamayı takip ettiklerini anlatan Haydar Ali Yıldız, ''Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90'ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak.'' diye konuştu.