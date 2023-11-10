Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 1

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 2

Saat 08.50'de başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 3

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu.

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 4

Tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 5

Çevredeki bir otelin personeli de saygı duruşuna binanın çatısı ve balkonlarından eşlik etti.

Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 6
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 7
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 8
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 9
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 10
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 11
Taksim Meydanı'nda 10 Kasım töreni - 12
DAHA FAZLA GÖSTER