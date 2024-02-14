Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu

Taksim Meydanı’nda bir kişi, husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu. Havaya da ateş açan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu - 1

Taksim Meydanı’nda bir kişi kalabalığın içerisinde husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde meydana gelen Cezayir uyruklu Wahid Rabah, simitçi tezgahının önünde beklemeye başladı.

O esnada Rabah’ı gören Hacı A. silahına sarılarak adamın üzerine doğru koştu

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu - 2

ADAMIN ÜZERİNE KOŞUP ATEŞ AÇTI

Adamına yanına gelen saldırgan, önce dizine bir kaç el sonra havaya ateş açtı.

Saldırı sonucu Rabah dizinden yaralanırken, Hacı A. ise meydandaki Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri tarafından silah doğrultularak etkisiz hale getirildi.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu - 3

Kelepçelenerek gözaltına alınan Hacı A. işlemleri için emniyete götürüldü.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu - 4

Dizinden yaralanan Wahid Rabah ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu - 5

“HUSUMETLİME BENZETTİM”

Gözaltına alınan Hacı A. ifadesinde adamı husumetlisine benzettiğini söyledi. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Hacı A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın kullandığı ruhsatsız tabancaya ise el konuldu.
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