Taksim Meydanı’nda silahlı saldırı: Husumetlisine benzetti, dizinden vurdu
Taksim Meydanı’nda bir kişi, husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu. Havaya da ateş açan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Taksim Meydanı’nda bir kişi kalabalığın içerisinde husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde meydana gelen Cezayir uyruklu Wahid Rabah, simitçi tezgahının önünde beklemeye başladı.
O esnada Rabah’ı gören Hacı A. silahına sarılarak adamın üzerine doğru koştu