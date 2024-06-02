Taksim Meydanı’nda yangın paniği
Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim Maksemi’nde, devam eden restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan inşaat malzemeleri kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında ortaya çıkan alev, dışarıda bulunan boya malzemelerine sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi. Bölgede bir süre panik yaratan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Taksim Meydanı’nda yangın paniği yaşandı.Yangın, saat 15.30 sıralarında meydanda bulunan Taksim Maksemi’nde meydana geldi.