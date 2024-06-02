Taksim Meydanı’nda yangın paniği

Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim Maksemi’nde, devam eden restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan inşaat malzemeleri kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında ortaya çıkan alev, dışarıda bulunan boya malzemelerine sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi. Bölgede bir süre panik yaratan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Taksim Meydanı’nda yangın paniği - 1

Taksim Meydanı’nda yangın paniği yaşandı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında meydanda bulunan Taksim Maksemi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Taksim Meydanı’nda yangın paniği - 2

Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi’nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan alevler, orada bulunan boyalara da sıçradı.
Taksim Meydanı’nda yangın paniği - 3

Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı.

Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Taksim Meydanı’nda yangın paniği - 4

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Taksim Meydanı’nda yangın paniği - 5

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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