Taksim Meydanı’nda yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi’nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan alevler, orada bulunan boyalara da sıçradı.