Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı

İstanbul Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Haberler - DHA 26.04.2022 - 09:52 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 10:06

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 1

İstanbul'da fidye için kaçırılan 4 Nepalli turist polis operasyonuyla kurtarıldı.

OPERASYON ANI 

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 2

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 3

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin Euro istedi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 4

Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 5

İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 6

Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 7

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 8

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turistleri kaçırdı - 9

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