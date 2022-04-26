Taksim’de kaçırılan Nepalli turistleri kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Eyüpsultan’da bir evde satır ve silah zoruyla rehin tuttukları rehinelerin görüntülerini ailelerine atan gaspçılar, 10 bin euro fidye istedi. İhbar üzerine polis önce şüphelilerden birini yakaladı ardından da eve baskın düzenleyerek 2’si kadın 4 rehineyi kurtardı. Evdeki silah ve satırlara el konulurken Pakistanlı 6 kişi gözaltına alındı.
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