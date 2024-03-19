Taksinin ezdiği Pamuk isimli ördeği için adalet arıyor: "Çocuğum gibiydi"

Khachatrayn, "Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş. Hayvana vurmuş. Hayvana vurduktan sonra taksiden çıktığında cep telefonuyla konuşmak üzereydi. Telefonu kapalı olsaydı böyle olmayacaktı. Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'Ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbirşey yapmadım, görmedim' dedi. Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Bu adamı bırakmayın. Suç duyurusunda bulundum. Ben ona yalvardım, 'Ne olur bu hayvanı veterinere götürelim' dedim. Bana 'Yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbirşey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma' dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da hayvan öldü. Adalet. Maddi, manevi davacıyım. Hiçbir hayvan hak etmiyor. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün alışverişe çıkmıştık. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefonla konuşuyordu." diye konuştu.