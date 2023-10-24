Tam 44 dil biliyor: Bana inanmayanlar gelip test edebilir
Gaziantep Şehit Ferhat Gözen İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Enis Tataroğlu, 10 yaşında okuduğu Almanca masal kitabından etkilenerek, dil öğrenmeye başladı. 35 yılda 44 dil öğrenen Tataroğlu, ''Şu anda bildiğim dillerin bazılarını sayacak olursam İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, eski Yugoslavya'nın dilleri, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Rusça, Yunanca, Latince, Japonca, Ermenice, Farsça, İbranice gibi diller yer alıyor. Bana inanmayanlar gelip çeviri programları ile test edebilirler.'' dedi.
Gaziantep'te yaşayan Enis Tataroğlu, ilkokul çağlarında Almanya'dan gelen komşularından aldığı Almanca masal kitabını okumaya başladı.