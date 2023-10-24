Tam 44 dil biliyor: Bana inanmayanlar gelip test edebilir

"HOCAMIZ FARKLI BİR ZEKA YAPISINA SAHİP"

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Elif Öztürk, meslektaşı Enis Tataroğlu'nun farklı bir zeka yapısına sahip olduğunu belirterek, "Enis hocamız okulumuzun İngilizce öğretmeni. Yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Sadece belirli kelimeleri bildiğini düşünüyorduk ilk zamanlar. Konuştukça gördük ki hocamız tüm dillerin gramerine hakim ve akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Hocamız sadece konuşmak değil bunun dışında o dillerin akademik makalelerine de hakim. Enis hocanın farklı bir karakteristik yapısı var. Kendi aramızda örneğin psikoloji üzerine bir şey konuşuyorsak hocamız hemen oradan dahil olup o alanda yazılmış eserlerden kitabi bilimsel bilgilerden bahsedebiliyor. Ben branşım gereği şunu dahi düşünüyorum, hocamızın çok farklı bir zeka türü var. Bugün hiçbir şekilde önceden hazırlık yapılmadan bir cümle belirledik ve bunu tüm dillerde çevirmesini istedik bunu da çeviri programında test edince hepimiz bir kez daha şaşırdık. İnanmıyorduk ilk başta ama hocamız biliyor'" dedi.