Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı. Özer Uçuran Çiller için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Son dönemlerde uzun bir rahatsızlığı oldu. Rabbim inşallah makamlarını ali eder.” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Özer Uçuran Çiller için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.