Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı. Özer Uçuran Çiller için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Son dönemlerde uzun bir rahatsızlığı oldu. Rabbim inşallah makamlarını ali eder.” dedi.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin 22’nci başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Özer Uçuran Çiller için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 2

Namazın ardından, Özer Uçuran Çiller için düzenlenen cenaze törenine katılan Erdoğan, Tansu Çiller ile oğlu Mert Çiller'e taziyelerini iletti.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 3

Cenaze namazında saf tutan Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, Özer Uçuran Çiller'in geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri bulunduğunu, aynı zamanda eşi Tansu Çiller'in başbakanlığıyla ülkeye hizmet etmiş bir hanımefendi olduğunu söyledi.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 4

Özer Uçuran Çiller'in uzun bir süre rahatsızlık dönemi yaşadığını belirten Erdoğan, "Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder. Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabb'im mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 5

Çiller'i tanıyanlara, eşlerine, dostlarına sabırlar dileyen Erdoğan, "Şimdi, buradan uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim." diyerek, cenazeye katılanlarla beraber Fatiha okudu.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 6

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 7

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.
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