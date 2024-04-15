Tarih belli oldu: İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez teşkilata 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın merkez teşkilatına ve taşra teşkilatına toplam 1608 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında bilgiler...