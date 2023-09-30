Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri

doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.