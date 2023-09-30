Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
22023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken sınava ilişkin birçok soru da gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih. Sınav duyurusunda 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.
2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında duyuru yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda en çok merak edilen soruların yanıtlarına yer verilmişti.