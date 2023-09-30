Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

22023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için geri sayım sürerken sınava ilişkin birçok soru da gündeme geldi. Merak edilen konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih. Sınav duyurusunda 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.

Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 1

2023/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği hakkında duyuru yayımlanmıştı. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi resmi sayfasından yayımlanan duyuruda en çok merak edilen soruların yanıtlarına yer verilmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 2

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylar 50 genel yetenek, 50 genel kültür olmak üzere 100 soru sorulacak.

Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 3

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 02/10/2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya
http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adreslerinden yayımlanacaktır.

Tarih bilgisi verildi: 2023/1. Dönem Bekçilik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? - 4

KAÇ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri
doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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