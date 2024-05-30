Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı
Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof.Dr. Özlem Kumrular, bir sene önce İsviçre’nin Zürich kentinde trafik kazası geçirmiş ve kaza sonrasında tedavisinin sürdüğü yoğun bakımda dün hayatını kaybetmişti. Kumrular, düzenlenen cenaze töreninin ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedildi.
Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof.Dr.Özlem Kumrular (50), geçen sene İsviçre’nin Zürich kentinde trafik kazası geçirmişti.
Kaza sonrasında uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kumrular, dün hayatını kaybetmişti.
Kumrular için Üsküdar’da bulunan Valide-i Cedid Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kumrular’ın annesi İffet Kumrular ve babası İsmail Kumrular cami avlusunda taziyeleri kabul etti.