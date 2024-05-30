Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı

Törene Prof.Dr.İlber Ortaylı ve Kumrular’ın yakın arkadaşı tarihçi Pelin Batu ve meslektaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Kumrular, Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze töreni boyunca göz yaşlarına hakim olamayan Pelin Batu, "Özlem benim son yıllarda en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bana en çok ilham veren insanlardan bir tanesiydi. O kısacık hayatına 20’ye yakın kitap, 11 dil ve çok fazla anı, gezi ve güzellikler bıraktı. Bir kere ben, bir arkadaşı olarak onun kaybını çok derinden hissediyorum ama bir de ülkemiz adına böyle insanlar kolay yetişmiyor, o kadar farklı bir yazardı. En son dedektif romanını yazıyordu. Ondan önce biz bir program çekiyorduk, onun pilotunu hazırlayıp yayınlayacaktık." ifadelerini kullandı.

Batu, "Birlikte Romanya’ya gittik, vampir tarihi anlattı. Hep kimsenin düşünmediği şeyleri yapıyordu. Gerçekten çok büyük bir kayıp ve çok erken kaybettik. Onun gibi bir insanın tekrar yetişmesi ve olması inanın çok zor. Nevi şahsına münhasır, müstesna bir kadındı. Annesi ve babası burada, ailesine sabır dilerim. Herhalde dünyadaki en büyük acıdır anne ve babasının yaşadığı şey, başımız sağ olsun." dedi.