Tarihi Çiçek Pasajı'nda bir kadını rehin alarak, havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

"İNSANLAR HEP BİRLİKTE DIŞARI KAÇTI"

Görgü tanığı Onur Gümüşkılıç olayla ilgili, "Olayın nasıl olduğunu biz de tam anlamadık. Bir anda içeriden bir silah sesi geldi. İnsanlar hep birlikte Çiçek Pasajı'nda dışarı fırlamaya başladı. Baktık içerisi 50-60 kişi, kalabalık. Sonra Beyoğlu Güven Timleri geldi olay yerine. İçeriye girmeye çalışanlar oldu. Olay bu kadar" dedi.