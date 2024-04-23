Tarihi Hamidiye Çeşmesi kafesten kurtuldu
İstanbul'un tarihi mirasından bir parça daha, deyim yerindeyse esaretten kurtuldu. Beyoğlu'nda bulunan Hamidiye Çeşmesi, restore edilerek yeniden açıldı. İkinci Abdülhamid döneminde yapılan çeşme yıllardır demir bir kafes içinde muhafaza ediliyordu.
Beyoğlu'ndaki Hamidiye Çeşmesi, 2'nci Abdülhamit'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünde Galatasaray Karakolu'nun bulunduğu bölgede inşa edildi. Çeşme imar projeleri nedeniyle 1942 yılında yerinden alınarak Galatasaray Lisesi'nin yakınlarındaki bir duvarın önüne yerleştirildi.