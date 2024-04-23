Tarihi Hamidiye Çeşmesi kafesten kurtuldu

"İNSANLARIN FAYDASINA TEKRAR KAVUŞACAK"

Tarihçi Selçuk Eracun, çeşmenin tarihi hakkında bilgi vererek, “Bu çeşmenin orijinal yeri buraya ait değil. Daha evvel Galatasaray Karakolu bünyesinde bulunan çeşme, 1942 senesinde nakledilerek buraya gelmiş. Karakol zaten buraya çok yakın bir konumda bulunuyor. İstanbul’da yapılan imar faaliyetlerinden dolayı çeşmenin yeri değişiyor.

Çeşme 1318 tarihli bir yazıyla, Sultan Abdülhamid döneminde, yani 1900’lü yılların başında Hamidiye çeşme su yollarının inşasıyla beraber, kente temiz su getirmek, kentteki insanların temiz suya kavuşmasını kolaylaştırmak açısından yapılan su yollarının bir çeşmesi olması ihtimali yüksek.