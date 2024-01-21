Tarihi konak alev alev yandı

Samsun'da çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi. Konağın boş olması, can kaybını önledi.

Tarihi konak alev alev yandı - 1

Yangın, Alaçam ilçesinin Yakacık Mahallesi'nde boş olan tarihi Hamit Ağa Konağı'nda çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tarihi konak alev alev yandı - 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Tarihi konak alev alev yandı - 3

Ekipler yangını kontrol altına alırken, konak kullanılamaz hale geldi.

Tarihi konak alev alev yandı - 4

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tarihi konak alev alev yandı - 5
Tarihi konak alev alev yandı - 6
DAHA FAZLA GÖSTER