Tarihi yol sular altında kaldı

Yola gerekli bakımların yapılmamasından şikayet eden Akyüz, "Karayolları geldiği zaman Gümüş Çeşme ve Çaltı'da sadece asfaltı açıp, bu tarafa girmiyor. Bu tarafı genelde köy hizmetleri açıyor. Yoksa yolumuz kapalı. Karayolları'na ait yolumuz yapılacak bir çalışmayla daha güzel hale gelebilir. Taş yoldaki sıkıntılar sebebiyle bazen köylerde ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Yol sebebiyle nakliyede sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntılar çözülür, biz de üretimimizi artırırız" diye konuştu.